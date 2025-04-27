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Esenyurt'ta Feci Kaza: Bisiklet Sürücüsü Kamyonun Altında Kaldı

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Esenyurt'ta yaya geçidinden bisikletiyle geçmeye çalışan 49 yaşındaki bir adam, dönen bir kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Gazi Caddesi'nde gerçekleşti.

Esenyurt'ta feci kaza: Kamyon altında kalan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bisikletle karşıya geçmeye çalışan 49 yaşındaki adamı kamyon ezdi

İSTANBUL - Esenyurt'ta yaya geçidinden bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan 49 yaşındaki Erkan Özer, kavşaktan dönen kamyonun altına kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Gazi Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yayaya kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmek isteyen 49 yaşındaki Erkan Özer isimli vatandaş, o esnada sağa dönüş alan 34 NS 3036 plakalı kamyonun altında kaldı. Kamyonun tekerleklerine bisikleti takılan vatandaş birkaç metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalenin ardından 49 yaşındaki Erkan Özer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Yaşanan o anlara şahit olan Şahin Engüder isimli vatandaş, "Ben hastaneden geliyordum. Oradan buraya geldim. Adam da bisikletiyle karşıya geçecekti. Burada bisiklet kamyonun altında kaldı ve sürüklendi. Ambulanslar geldi abiyi buradan aldı. Şoförün kör noktasına geldiği için adam fark etmedi. Araçlara yeşil ışık yanıyordu. Abi geçti ama kamyonun altında kaldı. Cansız bedeni de burada duruyordu. Altında kaldığında da çok bağıran oldu. Adam buraya kadar sürüklendi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - 3.Sayfa
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