Esenyurt'ta eskort kavgası: Yeni görüntüler ortaya çıktı

Esenyurt'ta eve eskort çağıran ve fiyat konusunda anlaşamayan ağabey kardeş, kadının arkadaşı ile kavga etmiş ve yaşanan olayda abisinin bıçak darbesiyle kardeş hayatını kaybetmişti. Yaşanan olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 28 Nisan Pazar günü Esenyurt Sultaniye Mahallesi ağabey kardeşin eve eskort çağırması sonucunda yaşanmıştı. Uğur Ş. ile kardeşi Engin Ş., eve internet üzerinden para karşılığı eskort çağırmış ve yaşanan anlaşmazlık sonucunda kadının arkadaşları ile kavga çıkmıştı. Uğur Ş.'nin arbede esnasında yanlışlıkla kardeşi Engin Ş'yi şah damarından bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Yaşanan olaya ait ise yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasında yaşanan olayın öncesinde tarafların birbirlerine saldırdığı anlar görüldü. - İSTANBUL