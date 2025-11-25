Haberler

Esenyurt'ta şarjda olan elektrikli araç alev alarak patladı

Esenyurt'ta şarjda olan elektrikli araç alev alarak patladı Haber Videosunu İzle
Esenyurt'ta şarjda olan elektrikli araç alev alarak patladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta E-5 karayolu yan yolda bulunan bir akaryakıt istasyonunda şarja bağlı bir elektrikli araç aniden alev alarak patladı. Patlamanın ardından yangın çıkarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda şarjda olan bir elektrikli araç alev alarak patladı.
  • Araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi ve yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
  • Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Esenyurt'ta bir akaryakıt istasyonunda şarja bağlı bir elektrikli araç aniden alev alarak patladı. Olayda panik yaşanırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJDAYKEN PATLADI

Olay, saat 22.00 sıralarında Esenyurt Saadetdere Mahallesi E-5 yan yol Büyükçekmece istikametindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şarja takılı halde bulunan elektrikli araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak patladı.

Esenyurt'ta şarjda olan elektrikli araç alev alarak patladı

AKARYAKIT İSTASYONUNDAKİ PANİK KAMERADA

Patlamanın ardından istasyonda kısa süreli panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan aracın alevli yandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta şarjda olan elektrikli araç alev alarak patladı

Oğuzhan Yıldız isimli vatandaş, "Ben yan binada çalışıyorum. İşten çıktım, adımımı attım, büyük bir patlama sesi geldi. Endişelendik. Büyük bir alev gördüm. Benzinlik olunca endişelendik, benzinlikte mi bir şey oldu diye. Araba kendi kendine patlamış galiba, itfaiye çabuk geldi hemen söndürdüler. Elektrikli arabaymış, sanırım bataryadan bir sıkıntı çıkmış" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNowiwi_dot_com:

Bence , lokomotif tren gibi, ateş ve buhar ile çalışan arabalar icaat edilmeli. Ancak tabi ateş yerine güneş ışğının ısısı ve sürtürmeden dolayı oluşan ısılar, belirli bir noktaya yönlendirilmeli. O noktada ısı, su ile temas eder ve su buhar a dönüşür, böylelik ile araba nın tekerlekleri döner.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Yakalanmasa koca şehri zehirleyeceklerdi! Görüntüler mide bulandırdı
Büyük umutlarla transfer olmuştu! Yıldız futbolcu izinsiz olarak Türkiye'den ayrıldı

Büyük umutlarla gelmişti! Yıldız isim izinsiz olarak Türkiye'den gitti
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz

Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz
Tek başına bir takım! Dusan Tadic neler yaptı neler

Başı bu haldeyken neler yaptı neler! Tek başına bir ordu
İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis cezası getiren düzenleme yasalaştı

O ülkede, kadın cinayetinin cezası ömür boyu hapis oldu
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.