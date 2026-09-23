Esenyurt'ta E-5 Haramidere'de ağır yaralı kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

E-5 Haramidere mevkiinde yaşanan kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki kamyonet şoförü Jorabel Toklybayev'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan o kaza anına ait ise güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Esenyurt E-5 kara yolu Haramidere mevkiinde sabah 07.00 sıralarında bir araçla kazaya karışan kamyonet, ardından aydınlatma direğine çarpmıştı. Olayda kamyonet sürücüsü Jorabel Toklybayev (33) ağır şekilde yaralanmış, çevredeki vatandaşlar tarafından kalp masajı yapılmış ardından ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Jorabel Toklybayev'in ise tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşanan o kazaya ait ise yeni güvenlik kamerası görüntülüleri ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı