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Düğünde ortalık savaş alanına döndü

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Esenyurt'ta bir düğünde bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada silahlar konuştu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken kavgada yaralanan bazı vatandaşlar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un olaylı ilçesi Esenyurt'a bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde yapılan bir düğün esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle taraflar arasında tartışma yaşandı.

POLİS UYARI ATEŞİ AÇTI

Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tarafları sakinleştirmek isteyen ekiplere çevredekiler mukavemet gösterince, polis havaya uyarı ateşi açtı. Kavganın büyümesi sonucu olay yerine takviye yunus polisler de geldi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA

Yaşanan olayda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, ortalık savaş alanına döndü. Taraflar arasında yaşanan arbedede ise bazı vatandaşlar yaralandı. Yaralanan vatandaşlar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada çocukların da bulunması yürekleri ağızlara getirdi. Öte yandan, yaşanan olay çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Düğünde ortalık savaş alanına döndü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

Esenyurt denen yeri komple alın öylece doğunun en ücra köşesine bırakın kötüler birbirini kirsin Kalan iyi insanları en iyi yerlere yerleştirin

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