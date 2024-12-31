Esenyurt'ta düğünde küfür kavgasına "halay" arası

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Osmangazi Mahallesi'nde bir düğün salonunda küfürleşme nedeniyle iki kişi arasında tartışma başladı.

TARTIŞMA HALAYDA KAVGAYA DÖNDÜ

Çevredekilerin araya girmesiyle öfkeli taraflar sakinleştirildi. İlerleyen dakikalarda halay çeken taraflar arasında tartışmanın fitili tekrar ateşlendi. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü.

AİLELER BİRBİRİNE GİRDİ

İki ailenin birbirine girdiği kavga düğün salonunun dışına taştı. Yaşanan gergin anlar saniye saniye kameraya yansıdı.