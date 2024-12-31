Esenyurt'ta düğünde küfür kavgasına "halay" arası
Esenyurt'ta bir düğünde küfürleşme nedeniyle başlayan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Halay çekerken tekrar alevlenen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Düğün salonuna taşan kavgada iki aile birbirine girdi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Osmangazi Mahallesi'nde bir düğün salonunda küfürleşme nedeniyle iki kişi arasında tartışma başladı.
TARTIŞMA HALAYDA KAVGAYA DÖNDÜ
Çevredekilerin araya girmesiyle öfkeli taraflar sakinleştirildi. İlerleyen dakikalarda halay çeken taraflar arasında tartışmanın fitili tekrar ateşlendi. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü.
AİLELER BİRBİRİNE GİRDİ
İki ailenin birbirine girdiği kavga düğün salonunun dışına taştı. Yaşanan gergin anlar saniye saniye kameraya yansıdı.