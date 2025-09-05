Haberler

Esenyurt'ta Dronla Uyuşturucu Ticareti Yakalandı

Esenyurt'ta Dronla Uyuşturucu Ticareti Yakalandı
Esenyurt'ta polis ekipleri, otomobilde uyuşturucu ticareti yapan 7 şüpheliyi dronla tespit ederek yakaladı. Olay sırasında 0.75 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Esenyurt'ta polis ekipleri, otomobilde uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri dronla tespit ederek yakaladı. 7 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların uyuşturucu ticareti havadan görüntülendi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği Mobil Park Timleri, 2 Eylül'de saat 21.30 sıralarında Balıkyolu Mahallesi 484. Sokak'ta uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin yakalanması için düğmeye basan ekipler, uyuşturucu satışının bir otomobilden yapıldığını dron ile tespit etti. Havadan çekilen görüntülere, şüphelinin, aracın yanına gelen şahıslara uyuşturucu madde sattığı anlar yansıdı. Polis ekipleri, uyuşturucu satışı gerçekleştirdikten sonra yol üzerinde seyreden aracı durdurdu. Sinan K.'ye ait olduğu belirlenen araçta bulunan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada şeffaf poşet içerisinde 0.75 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan, uyuşturucu alan 3 kişi de yakalandı. Şüpheli Yasin K., Sinan K., Sezer A., Yunus D., Umut A., suça sürüklenen çocuk R.A. ve suça sürüklenen çocuk K.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin ve elde edilen delillerin Yunus Emre Ş.K.K. Polis Merkezi Amirliği'ne ve Esenyurt Çocuk Büro Amirliğine teslim edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
