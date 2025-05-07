AYM'den Sokak Hayvanları Yasası'nın iptal istemine ret

AYM'den sokak hayvanları yasasına ilişkin karar
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Devlet Bahçeli 99 gün sonra TBMM'de! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti

Bahçeli 99 gün sonra Meclis'te! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti

Esenyurt'ta Deprem Kabini Testi: Yıkım Sırasında Üreticiden Cesur Deney

Esenyurt'ta Deprem Kabini Testi: Yıkım Sırasında Üreticiden Cesur Deney
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımı sırasında deprem kabini üreten bir firma ilginç bir test gerçekleştirdi. Üretici, yıkılan binaya konulan kabinin içerisine girerek sağlamlık testi yaptı. O anları anlatan üretici, ürününe olan güvenini vurguladı.

Esenyurt'ta deprem kabini üreten bir firmanın yöneticisi, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştiren binada ilginç bir test gerçekleştirdi. Binaya konulan deprem kabinin içerisine girerek yıkım sırasında sağlamlık testi gerçekleştiren üretici, o anları anlattı.

Esenyurt'ta kentsel dönüşüm kapsamında 4 katlı bir binanın yıkımı gerçekleşti. İş makineleri tarafından yerle bir edilen binanın içine test amaçlı yerleştirilen deprem kabininin içerisine üretici vatandaş girdi. Çevredeki vatandaşlar yaşananlar korkuyla izledi. Olayda korkulan olmazken, kabinde bulunan kişi yara almadan çıktı.

"Ürünümüze güveniyoruz"

Deprem kabininin içine giren üretici Hasan Güneş o anları anlattı. "Tabii ki korktum, ancak ürüne güveniyordum. Daha öncede birkaç test gerçekleştirmiştik. En iyisini yapacağımızı söylemiştik. Rahatlıkla her eve konulabilecek bir ürün. Gerçekten ürkütücüydü. Deprem anında insanlar panikliyor. Kaçabilecek bir yer arıyorlar. Özellikle yüksek katlarda oturanlar için uygun bir ürün. 20-25 kat olsun üstüne çökse de hiçbir şey olmayacak şekilde yaptık. İnsanlar yeni bir telefon almak için sıralara giriyorlar. Biz de bunu bir telefon parasına satacağız her eve girsin diye" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski futbolcu Ümit Karan cezaevine gönderildi

Ümit Karan cezaevine gönderildi
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık gözaltına alındı

Erdoğan'ın sözlerinden sonra emniyet harekete geçti! Gözaltına alındı
Hindistan-Pakistan arasındaki savaşa ilişkin Türkiye'den endişelendiren açıklama

Hindistan-Pakistan savaşı için Türkiye'den endişelendiren açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.