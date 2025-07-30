Esenyurt'ta Çocuk Erişimi Mekânında Çöp Kamyonu Kazası

Esenyurt'ta bir çocuğa, seyir halindeki çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybettiği olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi 363. Sokak'ta meydana gelmiş, edinilen bilgiye göre, sokakta ilerleyen çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle Yusuf D. isimli çocuğa çarpmış, çarpmanın etkisiyle çocuk aracın altında kalmıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, sağlık ekipleri yaptıkları incelemede çocuğun hayatını kaybettiğini belirlemişti. Polis ise, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yapmış, incelemenin ardından Yusuf D.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmış, çöp kamyonunun sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Olay gününe ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan, yaşanan kaza sonrası olay anına ait yeni güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, çöp kamyonun sokakta ilerlediği sırada Yusuf D.'nin karşıya geçmeye çalıştığı, kamyon şoförünün çocuğu fark etmeyerek çarpıp, üzerinden geçtiği ve çevredekilerin kamyon şoförüne uyarılarda bulunduğu anlar yer aldı. - İSTANBUL