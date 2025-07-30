Esenyurt'ta Çocuk Erişimi Mekânında Çöp Kamyonu Kazası

Esenyurt'ta Çocuk Erişimi Mekânında Çöp Kamyonu Kazası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta seyir halindeki bir çöp kamyonu, karşıya geçmeye çalışan 9 yaşındaki Yusuf D.'ye çarparak ölümüne neden oldu. Kazaya ait güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı.

Esenyurt'ta bir çocuğa, seyir halindeki çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybettiği olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi 363. Sokak'ta meydana gelmiş, edinilen bilgiye göre, sokakta ilerleyen çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle Yusuf D. isimli çocuğa çarpmış, çarpmanın etkisiyle çocuk aracın altında kalmıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, sağlık ekipleri yaptıkları incelemede çocuğun hayatını kaybettiğini belirlemişti. Polis ise, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yapmış, incelemenin ardından Yusuf D.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmış, çöp kamyonunun sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Olay gününe ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan, yaşanan kaza sonrası olay anına ait yeni güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, çöp kamyonun sokakta ilerlediği sırada Yusuf D.'nin karşıya geçmeye çalıştığı, kamyon şoförünün çocuğu fark etmeyerek çarpıp, üzerinden geçtiği ve çevredekilerin kamyon şoförüne uyarılarda bulunduğu anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem! 11 ülke için tsunami uyarısı yapıldı

Rusya'da 8.8 büyüklüğünde deprem! 11 ülke için tsunami alarmı verildi
Mega deprem sonrası tsunami dalgaları Hawaii'ye ulaştı! İşte ilk görüntüler

Mega deprem sonrası tsunami dalgaları Hawaıı'ye ulaştı
Rusya'yı sallayan 8.8'lik deprem kamerada

Rusya'yı sallayan 8.8'lik deprem kamerada! Yıkım 1 saniye sürdü
Başına çöp poşeti geçirilmiş halde bulunan cesedin elindeki not ortaya çıktı

Başında siyah çöp poşetiyle bulunan cesedin elindeki not ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamdi Alkan dördüncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor

Sürpriz evlilik teklifi! Dördüncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.