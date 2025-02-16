Esenyurt'ta vahşet! Boş arsada kanlar içerisinde bulundu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yer alan Uğur Mumcu Caddesi üzerindeki boş bir arsada vatandaşlar sabah saatlerinde kanlar içinde kalan bir erkek cesedi fark ettiler.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Korkuya kapılan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk incelemede, cesedin 30'lu yaşlarda birine ait olabileceğini belirledi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Öte yandan şahsın silahla vurulduğu iddia edilirken, ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şahsın ölüm nedeni yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Öte yandan, yapılan ilk incelemelerde şahsın 30 yaşındaki Halil Bingül'e ait olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumunda incelemeler devam ederken, polis ekiplerinin de olayla ilgili çalışmaları sürüyor.