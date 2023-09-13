Esenyurt'ta başörtülü kadınlara saldıran şüpheli kadın gözaltına alındı, İstanbul Valiliğinden açıklama geldi

İstanbul Esenyurt'ta bir kadının, yoldan geçen başörtülü kadınlara saldırması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan kadına ilişkin İstanbul Valiliğinden de açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "Akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen S.J. isimli kadın Esenyurt ilçesinde gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

İstanbul Valiliği, Esenyurt ilçesinde caddede yürüyen başörtülü kadınlara saldıran şüpheli kadına ilişkin, "Akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen S.J. isimli kadın Esenyurt ilçesinde gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır." açıklaması yaptı.

BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA SALDIRDI

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince ilçedeki Bağdat Caddesi'nde bir kadının yoldan geçen başörtülü bir kişiye saldırdığı belirlendi. Yoldan geçen başka bir başörtülü kadını da kovaladığı anlaşılan şüpheli, caddedeki araçlara da tekme attı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

İhbar üzerine olay yerinde incelemelerde bulunan polis, zanlının kimliğinin S.J. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli S.J. emniyete götürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliğinin yazılı açıklamasında, bugün saat 14.20 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bir kadının çevredeki insanlara saldırmasıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Olayı gerçekleştirdiği ve akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen S.J. isimli kadın Esenyurt ilçesinde gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.