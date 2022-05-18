Esenyurt'ta avukatın şok eden ölümü - Haberler

Esenyurt'ta Kamil Başar Gök isimli bir avukat, günlük kiraladığı rezidans odasında ölü bulundu. Küvette bulunan Gök'ün bileklerinin kesik olduğu belirlendi.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü sabah saatlerinde Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre İstanbul Barosu avukatlarından Kamil Başar Gök (44), günübirlik bir rezidans odası kiraladı. Ertesi gün odadan ayrılması gereken saatte Gök anahtarı teslim etmeyince görevliler kontrol amacıyla odaya girdi. Odanın banyo kısmına giren görevliler, avukat Gök'ün küvette kanlar içerisinde yattığını görünce durumu hemen yetkililere haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde bilekleri kesik halde bulunan avukatın öldüğü tespit edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri rezidans dairesinde araştırma yaparken, Gök'ün eşinin Bakırköy Adliyesi'nde hakim olduğu öğrenildi. Gök'ün cansız bedeni ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Avukat Gök'ün kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa