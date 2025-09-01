Esenyurt'ta Asker Eğlencesinde Havai Fişek Tartışması

Güncelleme:
Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde bir asker eğlencesinde havai fişek atan gençlerle mahalle sakinleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşerek polisin müdahalesiyle sona erdi. Olay anları kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta bir asker eğlencesinde havai fişek atılması nedeniyle mahalle sakinleri tepki gösterdi. Gençler ve mahalle sakinleri arasında başlayan tartışmada ortalık karışırken, olay polisin gelmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre asker eğlencesi sırasında havai fişek atan gençlere mahalle sakinleri tepki gösterdi. Aralarında çıkan sözlü tartışma kısa sürede sokağa taşarak kavgaya döndü. Ortalığın savaş alanına döndüğü olay ise polisin gelmesiyle son bulurken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
