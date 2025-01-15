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Esenyurt'ta genci kaçırmaya çalışan şüpheliler: Amacımız dövmekti, yanlışlıkla araca bindirdik

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Esenyurt'ta kavgalı oldukları arkadaşlarını kaçırmaya çalışan ancak mahallelinin müdahalesiyle başarılı olamayan 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler ifadelerinde, amaçlarının arkadaşlarını dövmek olduğunu ve yanlışlıkla araca bindirdiklerini söyledi.

İstanbul'un olaylı ilçesi Esenyurt'ta 13 Ocak tarihi saat 22.30 sıralarında 3 şüpheli, yolda yürüyen M.A'yı (25) darbedip zorla araca bindirmek istedi. Mahallelinin müdahalesiyle kaçırma girişimi olumsuz sonuçlanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİ GENÇLER YAKALANDI

M.A. polis merkezine giderek daha önceden tanıdığı kişiler tarafından kaçırılmak istendiğini ve cep telefonunun gasp edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüpheliler Ramazan G.(24), Oğuz Can S.(21) ve Y.Ç.(17) gözaltına alındı.

"AMACIMIZ DÖVMEKTİ, YANLIŞLIKLA ARACA BİNDİRDİK"

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler mağduru semtlerindeki bir eğlence mekanında tanıdıklarını, mekanda çalışan bir kadınla konuştukları için M.A.'nın sürekli kendilerine küfür ettiğini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin ifadelerinde olay günü M.A.'nın yolda yürüdüğünü gördüklerini ve amaçlarının dövüp kendisine ders vermek olduğunu belirttikleri öğrenildi. Şüphelilerin ifadelerinde "Amacımız onu kaçırmak değildi. Ancak bize direnince yanlışlıkla minibüse bindirdik. Çevredekilerin tepkisinden korkunca bırakıp olay yerinden kaçtık." dediği bilgisi de edinildi.

"TELEFONU GERİ VERMEYİ DÜŞÜNÜRKEN YAKALANDIK"

Gasp ettikleri telefonu M.A.'ya geri vermeyi düşündüklerini de anlatan şüphelilerin "Cep telefonu yanlışlıkla minibüsün içine düşmüştü. Onu geri vermeyi düşünürken polis bizi yakaladı" dedikleri belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta genci kaçırmaya çalışan şüpheliler: Amacımız dövmekti, yanlışlıkla araca bindirdik
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYILDIZ:

böyle şerefsizleri çıkarmayacaksın anlattıkları yalanı kendileri inandımı acaba küfür edecem de yayınlamazlar

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Haber Yorumlarıvatandaş:

bu kişilere meydanda falakaya çekin bir daha yapan olmaz

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Haber YorumlarıAlkurt:

Esenyurt kontrol altında tutulmalıdır.

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