Esenyurt'ta Arıza Yapan Araça Çarpan Motosikletli Kurye Hayatını Kaybetti

Esenyurt'ta E-5 Karayolu'nda arıza yapan park halindeki araca vuran motosikletli kurye ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde E-5 Karayolu Esenyurt Saadetdere mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5 Karayolu üzerinde sağ şeritte arıza yaptığı gerekçesiyle duran 34 BIG 500 plakalı otomobile motosikletiyle arkadan vuran Muhammet Ali Moral, ağır yaralandı. Kaza sonrası diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Moral, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Moral burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, araç arızası yaptığı söylenen sürücünün de ifadesi için emniyete götürüldüğü öğrenildi. - İSTANBUL