Esenyurt'ta Alkollü Sürücü Kovalama Sonucu Durduruldu

Esenyurt'ta polisin "dur" ihtarına uymayıp Avcılar'a kadar kaçan alkollü sürücü havaya ateş açılarak durduruldu. Sürücüyle beraber araçta bulunan 2 kişi de gözaltına alındı.

Olay, akşam saat 22.30 sıralarında Esenyurt ilçesinde yaşandı. Polis ekipleri, şüphelendikleri 34 KUE 858 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Sürücü polisin ihtarına uymayarak kaçtı. Ara sokaklardan E-5 karayoluna bağlanan sürücü ile polis arasında kovalama yaşandı. Avcılar'a kadar süren kovalamada, ekipler kaçan şüphelileri havaya ateş açarak durdurdu. Durdurulan araçta bulunan 3 kişi gözaltına alınırken sürücünün alkollü olduğu öğrenildi. Öte yandan durdurulan otomobilin plakasının sahte olduğu öne sürülürken, araç çekici yardımıyla inceleme yapılmak üzere olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesinin sürdüğü belirtildi. - İSTANBUL