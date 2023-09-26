Esenyurt'ta Alacak Verecek Kavgası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Esenyurt'ta alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayda bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta iki kişi arasında çıkan alacak verecek kavgası cinayetle bitti. Kavgada taraflardan biri boğazından bıçaklanarak hayatını kaybederken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Olay, akşam saatlerinde, Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Orman Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre; alacak verecek meselesi yüzünden Seçkin B. ile Bayram K. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bayram K., Seçkin B.'yi boğazından bıçakladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kanlar içinde yere yığılan Seçkin B., olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerinde yakaladıkları Bayram K.'yı gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.