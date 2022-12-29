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Hırsız, araç sahibine yakalandı! O anlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Esenyurt'ta park halindeki aracın aküsünü çalmaya çalışan hırsız, araç sahibi tarafından yakalanarak dövüldü. Aküyü bırakıp kaçmaya çalışan hırsız, araç sahibine "Parasını vereyim ağabey" diyerek ikna etmeye çalışırken şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Esenyurt 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda cadde üzerinde park halindeki bir arabanın aküsünü çalmaya çalışan şahıs, araç sahibi tarafından fark edildi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALADI

Araç sahibi, aküyü bırakıp kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladıktan sonra, hırsızın boynundan tutarak kaçmasını engelledi. Hırsız, "Parasını vereyim ağabey" diyerek ikna etmeye çalışsa da sinirli adam, şahsın yüzüne tekme attı. İhbar üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edilirken akü hırsızı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hırsız, araç sahibine yakalandı! O anlar kamerada

"PARASINI VEREYİM AĞABEY"

Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde akü çalmaya çalışan hırsızın, araç sahibine yakalandığında "Parasını vereyim ağabey" diyerek ikna etme çalıştığı, sinirli adamın ise şahsın yüzüne tekme attığı ve olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt Tragger 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Polis gelince hırsızlar seviniyor eskiden korkuluyordu ama son 10 senedir seviniyorlar nasıl olsa karakola gidip ifade ve sonrasında serbest kalacaklarını biliyorlar.

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