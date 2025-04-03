Kızı evdeyken karısını mutfakta defalarca bıçaklayarak öldürdü

Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetinin son adresi İstanbul'un Esenyurt ilçesi oldu. Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde yer alan bir sitede iddiaya göre; uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan Ahmet ve Ayşegül Başak (41) çifti arasında yine tartışma çıktı.

KIZI EVDEYKEN EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Ahmet Başak, eşi Ayşegül Başak'ı defalarca bıçakladı. Olayın yaşandığı esnada çiftin kızlarının evde olduğu öğrenildi.

KOCA GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalede bulundukları yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Katil zanlısı Ahmet Başak polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ayşegül Başak ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.