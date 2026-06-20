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Esenyurt'ta 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Esenyurt'ta 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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İstanbul Esenyurt'ta 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

İstanbul Esenyurt'ta 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi 1224. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada maddi hasara yol açan olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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