YKS'ye geç kalanlar demir korkuluklardan atlayıp sınava girmeye çalıştı

İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek üniversite adayları sabahın erken saatlerinde okullara akın etti. Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi'nde sınava geç kalan adaylar ise içeri alınmayınca duvar üzerindeki demir korkuluklara çıkarak içeri girmek istedi. Sınava alınmayan adaylar, okuldan dışarı çıkarıldı.

DEMİR PARMAKLIKLARDAN ATLADILAR

YKS'nin ilk oturumu öncesinde sınav merkezlerine son dakikada ulaşan bazı öğrenciler, kapıların kapanmasıyla büyük panik yaşadı. Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi'ne gelen bazı öğrenciler, demir bariyerlerden atlayarak okul bahçesine girdi.

SINAVA ALINMADILAR

Öğrencilerin içeri girdiğini gören güvenlik görevlileri ise sınav kuralları gereği belirtilen saatten sonra gelen adayları sınava almadı. Görevliler, öğrencilere çıkış kapısına kadar eşlik etti. Öğrencilerin güvenlik görevlileri tarafından okuldan çıkarıldığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı