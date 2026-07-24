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Esenyurt'ta 16. kattan düşen genç: 5 gözaltı

Esenyurt'ta 16. kattan düşen genç: 5 gözaltı
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İstanbul Esenyurt'ta Emirhan Yıldız, arkadaşlarıyla bulunduğu sitenin 16. katından düşerek hayatını kaybetti. Alacak verecek tartışması yaşadığı iş ortağı Muhammed G.'nin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

İstanbul Esenyurt'ta 28 yaşındaki Emirhan Yıldız'ın arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu sitenin 16'ncı katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alndı. Yıldız'ın bir dönem ortak iş yaptığı ve aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşadığı Muhammed G.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

20 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana gelen olayda iddiaya göre Emirhan Yıldız, arkadaşları ile birlikte geldiği sitede henüz bilinmeyen nedenle 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Emirhan Yıldız için Biga ilçesi Havdan köyünde bulunan Köy Camii'nde ikindi namazı müteakip kılınan cenaze namazı aradından Havdan Köyü Mezarlığına gözyaşları içinde defnedilmişti.

Olaydan hemen önce iş ortağıyla arbede yaşamış

Yıldız'ın ölümünün ardından bazı detaylar ortaya çıktı. Yıldız'ın arkadaşı Muhammet G. (29) ile otomobil yedek parça işi yaptığı ve bu iş nedeniyle yaklaşık 1 milyon liralık zarara uğradıkları öne sürüldü. Alacak-verecek meselesi nedeniyle zaman zaman tartışma yaşayan ikilinin olay günü de yeniden tartışma yaşadığı iddia edildi. Tartışma sırasında Emirhan Yıldız'ın Muhammet G.'ye yumruk ve kafa attığı, Muhammet G.'nin de Yıldız'a karşılık verdiği ancak tarafların daha sonra tartışmayı sonlandırdığı öne sürüldü. Yıldız'ın arkadaşıyla yaşadığı tartışmayı kafasına taktığı ve bir süre sonra kendisini 16'ncı kattan aşağı attığı ileri sürüldü. İddiaların ardından aralarında Muhammet G.'nin bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Cinayet Büroda işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kesin ölüm nedeni otopsi raporunda belli olacak

Emirhan Yıldız'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda ortaya çıkacak. İlk incelemelerde Yıldız'ın vücudunda düşmeye bağlı kırıkların dışında kesici delici alet izi ya da boğuşma izine rastlanmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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