Esenlik Süper Market görevlisinden örnek davranış - Haberler

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Esenlik Süper Market görevlisinden örnek davranış

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenlik Süper Market görevlisinden örnek davranış

Malatya'da Esenlik Süper Marketlerde çalışan görevli, içerisinde altın bulunan cüzdanı sahibine ulaştırarak örnek bir davranışa imza attı.

Malatya'da Esenlik Süper Marketlerde çalışan görevli, içerisinde altın bulunan cüzdanı sahibine ulaştırarak örnek bir davranışa imza attı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Süper Marketler'in Yeni Cami Şubesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ziya Son, akşam saatlerinde market içerisinde bir bayan cüzdanı buldu. Cüzdan içerisinde 3 çeyrek ve 1 yarım altın ile kimlikleri bulan görevli, kimliklerden yola çıkarak cüzdanını kaybeden kadına ulaştı.

Kısa süre sonra markete gelen kadına, markette düşürdüğü cüzdanı teslim edildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeni Cami Malatya 3. Sayfa Haberler

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