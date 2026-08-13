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TEM'de Yol Kesen Düğün Konvoyuna 198 Bin 690 TL Ceza

TEM'de Yol Kesen Düğün Konvoyuna 198 Bin 690 TL Ceza
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Esenler TEM'de trafiği tehlikeye sokan ve yol kesen düğün konvoyundaki 9 sürücüye toplam 198 bin 690 lira trafik idari para cezası uygulandı. 2 araç 60 gün trafikten men edilirken, 2 sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca A.T. ve Z.T. isimli sürücüler, haklarında adli işlem yapılması için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Esenler TEM'de trafiği tehlikeye sokan ve yol kesen düğün konvoyundaki sürücülere toplam 198 bin 690 lira trafik idari para cezası uygulanırken, 2 araç 60 gün süreyle trafikten men edildi, 2 sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Sanal Devriye çalışmaları kapsamında konvoy görüntülerine yönelik inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, görüntülerde yer alan araç sürücülerinin R.T., Ö.Y., Y.B., K.A., F.T., S.K., C.T., A.T. ve Z.T. olduğu tespit edildi. İhlalin Esenler ilçesinde TEM'de gerçekleştirildiği belirlenirken, sürücülere konvoy yaparak diğer araçların geçişini zorlaştırmak veya tehlikeye sokmak, trafiğin akışını kısmen veya tamamen engellemek ve taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak gibi ihlallerden toplam 198 bin 690 lira trafik idari para cezası uygulandı. Yol kesen 2 araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, 2 sürücünün sürücü belgesi de 60 gün süreyle geçici olarak geri alındı.

Öte yandan A.T. ve Z.T. isimli sürücüler, haklarında adli işlem yapılabilmesi amacıyla Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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