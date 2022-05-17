Son dakika haberi... Marketten 5 bin lira çalan hırsız kamerada - Haberler

Esenler'de markete gelen bir kişi, dükkanda kimsenin olmadığı sırada kasanın altındaki çekmeden 5 bin lira çalıp kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamarasına saniye saniye yansıdı.

Olay Esenler, Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye dün saat 11.00 sıralarında markete şüpheli bir kişi geldi. Dükkanda kimsenin olmadığını gören hırsız, kasanın altında bulunan çekmeceyi gözüne kestirdi. Şüpheli kişi tereddüt etmeden çekmeceyi açıp 5 bin lirayı çalıp hızla uzaklaştı. Hırsızlığı bir süre sonra fark eden market sahipleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis hırsızlık yapan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. O anlar da kamera kayıttaydı.

"DALGINLIĞIMIZA GELDİ"

Mağdur olduklarını ifade eden market sahibi Bekir Yılmaz, "Elemanımız dışarı çıktığında ben ofisteydim. Hırsız kasaya değil de altta bulunan çekmecede toptancı için ayırdığımız paraya yöneliyor. Orayı nerden bulduğunu çözemedik ama yakın çevremden birinin söylediğini düşünüyorum. 5 bin lira para vardı onu alıp gidiyor. Sonradan farkına varıyoruz anlık dalgınlığımıza denk geldi. Bu durum hırsıza davetiye çıkardı" diye konuştu.

(Armağan Yılmaz - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa