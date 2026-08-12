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Esenler’de dereye uçan tır havadan görüntülendi

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İstanbul Esenler’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye uçan tır havadan görüntülendi.

İstanbul Esenler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye uçan tır havadan görüntülendi.

Esenler Dumlupınar Caddesi'nde saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 BAY 717 plakalı tır, yol kenarındaki dereye uçmuş, yaralanan şoför olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Tır içerisinde bulunan halı ve kilimler ise başka bir kamyonete aktarılmıştı. Polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, yol trafiğe kapatıldı. Derece uçan tır havadan görüntülendi. Kaza yapan tırın çekilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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