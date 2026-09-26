Esenler'de boşaltılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Esenler'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1133 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde bulunan kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı