Esenler'de bir kadın küçük çocuğa telefon çaldırdı... O anlar kamerada

Çocuğun alet edildiği hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Esenler'de bir iş yerine gelen kadın, yanında bulunan küçük çocuğa masadaki telefonu çaldırdı. Çocuğun alet edildiği hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Esenler Birlik Mahallesi'nde 17 Ağustos günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hırsızlık şüphelisi kadın iş yerine 2 küçük çocuk ile birlikte geldi. Şüpheli kadın içeriye doğru yönelirken arkasındaki çocuğa da gelmesini işaret etti. Dükkanda kimsenin olmamasını fırsat bilen kadın masada bulunan telefonu çocuğa verdi. Çocuk ise telefonu kıyafetine sakladı. Ardından kadın ve çocuklar dükkandan kaçtı. O anlar güvelik kamerasına yansıdı.

"O yaştaki çocuğu bu işe alet ediyor"

İş yeri sahibi Ahmet Turan Şahin, yaşanan olayın üzücü olduğunu belirterek, "Dün öğleden sonra 16.00-17.00 sıralarıydı sanırım. Ben içeride makinelerle çalışırken hiç hissetmedim. Baktım telefon lazım oldu telefon yoktu. Komşudan aradım birkaç defa çaldıktan sonra kapandı. Hırsızlık olduğunu anladım. Bir kadın iki çocukla geliyor masanın üzerindeki telefonu görüyor çocuğa işaret ediyor, çocuğa telefonu aldırıp hızlı bir şekilde buradan gidiyorlar. Telefonda değilim benim de çocuğum var. Kadın o yaştaki çocuğu bu işe alet ediyor. O çocuklar yarın büyüdüklerinde toplum için nasıl bir birey olacak? Kadına gerekli ceza verilsin. 6-7 bin TL maddi hasarımın yanında kişisel bilgilerim telefonumun içindeydi" şeklinde konuştu.