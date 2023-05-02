Esenler'de bankadan para çeken adamı önce vurdular sonra 860 bin lirasını gasp ettiler Esenler'de bir bankadan 860 bin lira para çeken vatandaş aracına bindiği sırada motosikletle gelen iki şahıs tarafından silahla bacağından vurularak gasp edildi.

Esenler'de bankadan para çeken adamı önce vurdular sonra 860 bin lirasını gasp ettiler

İSTANBUL - Esenler'de bir bankadan 860 bin lira para çeken vatandaş aracına bindiği sırada motosikletle gelen iki şahıs tarafından silahla bacağından vurularak gasp edildi. Hastaneye kaldırılan yaralı vatandaşın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, 14.30 sıralarında Esenler Giyimkent'te bir bankanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zülküf Altıparmak isimli vatandaş bankadan 860 bin lira çekerek dışarı çıktı. Tam aracına bineceği sırada ise motosikletle gelen 2 şahıs tarafından gasp edilmek istendi. Altıparmak parasını vermek istemeyince şahıslardan biri silahla bacağına sıkıp çantayı aldı. Daha sonra motosiklette bekleyen diğer şahıs ile birlikte kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Altıparmak ise hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Altıparmak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şahsın beraber çalıştığı arkadaşı Orhan Arslan "Arkadaş parayı bankadan çektikten sonra çantasına koyup dışarı çıkıyor. Aracına doğru geliyor. Aracının yanında bacağına bir el ateş ediyorlar. Bir şahıs çantayı alıp bekleyen motosiklete binip kaçıyorlar. 860 bin TL'yi alıp kaçıyorlar. Vurulan kişiyle beraber çalışıyoruz. Kendisi iş yeri sahibi. Sağlık durumu iyi diye haber aldık. Atılan merminin kemiğe hasar verip vermediğine dair filim çekilmiş onun sonucunu bekliyoruz. Az önce konuştuk bilinci yerinde. Bir sıkıntı olmaz inşallah" dedi.

İşyeri sahibi Fahri Erek "Bir kişi bankadan para çekip aracına bindiği sırada motosikletle gelen iki kişi parasını almak istemiş. Alamayınca ayağından vurmuş. Parayı alıp kaçıyorlar. Bankanın dediğine göre 800 bin TL civarı para varmış. Ambulans gelince ilk müdahaleden sonra hastaneye götürdü" şeklinde konuştu.

Polis ekiplerinin olayı gerçekleştiren şahısları yakalama çalışmaları devam ediyor.