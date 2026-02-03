Haberler

Esenler'de alacak verecek kavgasında ölen 2 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Esenler'de alacak verecek kavgasında ölen 2 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi
İstanbul'un Esenler ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi diğerini vurduktan sonra intihar etti. Olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan ailelerine teslim edildi.

İstanbul'un Esenler ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan tartışma sırasında kurşunların hedefi olan şahısla intihar eden iş ortağının cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Esenler ilçesi Tuna Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katında bulunan bir iş yerinde saat 17.15 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemelerde iş yerinde silahla vurulan 2 kişinin cansız bedeni bulunmuştu. Polisin yaptığı incelemede aralarında alacak verecek meselesinden husumet bulunan İsmail Akın'ın Şükrü Yılmaz'ı vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği öğrenilmişti. Akın ile Yılmaz'ın bir süre önce yanan iş yerini ortak olarak işlettikleri, aralarında bu konudan alacak verecek meselesi yüzünden husumet olduğu ortaya çıkmıştı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Akın ve Yılmaz'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazeler otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. Şükrü Yılmaz'ın memleketi Kastamonu'nda toprağa verileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
