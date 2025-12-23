Haberler

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesinde ulaşıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: " Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak köyünün 2 km güneyinde jandarmamız tarafından ulaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
