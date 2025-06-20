Eşek Kurtarma Anları Kamerada

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, sürüsünü otlatan bir çoban, tarlada ayakları bağlı, kafasına çuval geçirilmiş halde bulduğu eşeği kurtardı.

Olay, Elmadağ ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çobanlık yapan bir vatandaş tarlada sürüsünü otlatırken, ayakları balya ipi ile bağlanıp, kafasına çuval geçirilen bir eşek buldu. Tarlanın ortasında bırakılan eşeğin bağlandığı ipleri çözen ve kafasına geçirilen çuvalı çıkartan çoban, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. - ANKARA