Eşek Kurtarma Anları Kamerada
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir çoban, tarlada ayakları bağlı ve kafasına çuval geçirilmiş bir eşek buldu. Eşeği kurtaran çoban, bu anları cep telefonuyla görüntüledi.
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, sürüsünü otlatan bir çoban, tarlada ayakları bağlı, kafasına çuval geçirilmiş halde bulduğu eşeği kurtardı.
Olay, Elmadağ ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çobanlık yapan bir vatandaş tarlada sürüsünü otlatırken, ayakları balya ipi ile bağlanıp, kafasına çuval geçirilen bir eşek buldu. Tarlanın ortasında bırakılan eşeğin bağlandığı ipleri çözen ve kafasına geçirilen çuvalı çıkartan çoban, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa