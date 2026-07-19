Eşek arısı sokan kadın hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fındık bahçesinde çalıştığı sırada eşek arısının soktuğu kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kaptaş Kurtlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kardeşine fındık bahçesinde dip temizliği çalışmalarında yardım etmek için giden 57 yaşındaki Aysel Yaman, çalışma sırasında eşek arısının saldırısına uğradı. Arıya alerjisi olduğu öğrenilen Yaman'ın fenalaşması üzerine durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aysel Yaman, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Aysel Yaman'ın cenazesinin, bugün ikindi namazı öncesinde Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Abdi Köyü Teperen Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından, ikindi namazını müteakip Kaptaş Kurtlar Köyü aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı