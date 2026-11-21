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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan metruk bir yapının içerisinde yaklaşık 4 metre derinliğinde çukur ortaya çıkarıldı. Kaçak kazı yaptığı değerlendirilen kişi veya kişilerin kullandığı merdiven, kürek ve diğer kazı ekipmanları da alanda bulundu.

Rabiana Mahallesi Kırmızı Çeşme Sokak'ta bulunan metruk binanın çevresinde odun ve çalı arayan bir esnaf, yapının içerisinde yaklaşık 4 metre derinliğinde bir çukur olduğunu fark etti. Esnafın durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, metruk yapıda inceleme başlattı. Binanın kapalı bölümünde bulunan çukurun çevresinde yapılan incelemede, kazıda kullanıldığı değerlendirilen kürek ve diğer kazı ekipmanları tespit edildi.

Çukura inmek için kullanıldığı değerlendirilen merdiven ile kazı alanında bırakılan su şişeleri de dikkat çekti. Kazının ne zaman yapıldığı ve kaç kişinin çalıştığı ise henüz bilinmiyor.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı