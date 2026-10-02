Haberler

Erzurum Valisi Aydın Baruş, yenilenen Aşkale Uygulama Noktası'nda inceleme yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Valisi Aydın Baruş, yenilenen Aşkale Uygulama Noktası'nda inceleme yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Valisi Aydın Baruş, yeniden düzenlenen Aşkale Uygulama Noktası'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Vali Baruş, sahada görev yapan güvenlik personeliyle görüşerek onlara kolaylıklar ve başarılar diledi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, yenileme ve düzenleme çalışmaları tamamlanan Aşkale Uygulama Noktası'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Erzurum Valiliği koordinesinde yürütülen güvenlik ve asayiş tedbirleri kapsamında, kentin önemli geçiş noktalarından biri olan Aşkale Uygulama Noktası yeniden düzenlendi. Yenilenen uygulama alanını ziyaret eden Erzurum Valisi Aydın Baruş, bölgede yürütülen üstyapı, kontrol alanları ve teknik altyapı çalışmaları hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

İncelemeleri sırasında sahada görev yapan güvenlik personeliyle bir araya gelen Vali Baruş, görevli personelle bir süre sohbet ederek yetkililerden bilgi adlı. Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için gece gündüz demeden fedakarca çalışan güvenlik güçlerine teşekkür eden Baruş, personele görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi.

Ziyarette Vali Baruş'a, yürütülen çalışmaların koordinasyonunu yerinde takip etmek üzere ilgili kurum amirleri ve güvenlik yetkilileri de eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli, İmralı Heyeti’ne Selahattin Demirtaş’ı sordu: Selamımı söylersiniz olur mu?

Bahçeli cezaevindeki bir isme Pervin Buldan'la selam yolladı
Putin'den Avrupa'ya Kaliningrad uyarısı: Saldırı olursa tüm silahların kullanılması derhal gündeme gelir

Putin'den Avrupa'ya açık gözdağı: Tüm silahlarımızı derhal kullanırız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Portekiz, Ronaldo'suz çıktığı ilk maçta 4 golle kazandı

Ronaldo'suz ilk maçlarına çıktılar! İşte sonuç
Fahrettin Koca 5 milyon lira mal varlığına sahip vakıf kurdu

Fahrettin Koca vakıf kurdu! İşte Resmi Gazete'de açıklanan mal varlığı
Kırmızı ışıkta bekleyen dolmuş şoförü, fiyatını uygun bulunca yolculara marul ısmarladı

Kırmızı ışıkta beklerken fiyatını uygun bulunca yolculara ısmarladı
MHK soruşturmasında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay'ın ifadeleri ortaya çıktı

Eski hakemler arkada dönen dolapları tek tek anlattı
Attila Atasoy 53 yıllık müzik kariyerine noktayı koydu

53 yıllık müzik kariyerine nokta koydu! Ünlü şarkıcıdan şaşırtan veda
Mekke'de facianın eşiğinden dönüldü: Mescid-i Haram'da canlı bomba alarmı

Mescid-i Haram'da canlı bomba alarmı: Kabe'yi kana bulayacaktı
Otobüs ile çarpışan hafif ticari araçtaki karı-koca öldü: 3 yaralı

Karı-koca, korkunç kazada can verdi