Erzurum Valiliği'nde Down Sendromlu İki Özel Çocuk Göreve Başladı

Çağla Okyay ve Elif Ademoğlu, Erzurum Valiliği'nde misafirlere hizmet vermeye başladı. Vali Mustafa Çiftçi, onların mutluluk ve sevgi dolu enerjisi ile Valilikte sağladıkları katkıyı vurguladı.

Çağla Okyay ve Elif Ademoğlu isimli down sendromlu özel çocuklar, Erzurum Valiliği'nde göreve başladılar.

Vali Mustafa Çiftçi'nin "Valiliğimizin gülleri" diye adlandırdığı down sendromlu özel çocuklar Çağla Okyay ve Elif Ademoğlu, Valilik makamında göreve başlayarak misafirlere hizmet vermeye başladı.

Vali Çiftçi, "Çağla ve Elif'in güler yüzü, samimiyeti ve çalışkanlığı bizlere ayrı bir mutluluk veriyor. Onların sevgisi ve hayat dolu enerjisi, bizlere umut oluyor." sözleriyle duygularını dile getirdi. Erzurum Valiliği, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda, " Valimiz Sayın Çiftçi'nin misafirperverliğine katkı sunan Çağla ve Elif, günümüze renk kattıkları gibi, bizlere de sevgi, sabır ve paylaşmanın önemini bir kez daha hatırlattılar. Her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, bu güzel kalpli çocuklarımızla gurur duyuyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
