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Erzurum Valiliği: 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri Güven ve Huzur İçerisinde Tamamlandı

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Erzurum Valiliği, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinin güven ve huzur içerisinde tamamlandığını açıkladı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre Vali Mustafa Çiftçi'nin, 31 Mart yerel seçimlerinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)'e geçerek yetkililerle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Horasan, Köprüköy ve Aşkale ilçelerine geçen Vali Çiftçi, ilçe kaymakamlıklarında seçim güvenliği konusunda toplantı yaptı. İlçelerde yapmış olduğu incelemelerden sonra saat 16: 00'da tekrar GAMER'e geçen Vali Çiftçi, kısa bir toplantı yaparak, son durum hakkında bilgi aldı. - ERZURUM

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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