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Erzurum-Tekman karayolunda mahsur kalan sürücüler kurtarıldı

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Erzurum - Tekman karayolu Palandöken geçidinde mahsur kalan araçlar, Karayolları ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Kar ve tipi nedeniyle yolları kapanan sürücüler, ekiplerin yardımıyla yollarına devam edebildi.

Erzurum-Tekman karayolu Palandöken mevkiinde mahsur kalan sürücüler Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Erzurum - Tekman karayolu Palandöken geçidinden sabah saatlerinde mahsur kalan araçlar Karayolları ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Kar ve tipi nedeniyle bölgede mahsur kalan onlarca araç ekiplerin yolu açmasıyla öğle saatlerinde yollarına devam edebildi. Palandöken geçidinde bir an önce tünel yapılmasını isteyen vatandaşlar her kış döneminde bu tür sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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