Erzurum Tekman'da otomobil büyükbaş sürüsüne çarptı, 1 yaralı, 3 hayvan telef oldu

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Erzurum'un Tekman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında büyükbaş hayvan sürüsüne çarpan otomobilde 1 kişi hafif yaralanırken, 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Erzurum-Tekman kara yolunda meydana geldi. Erzurum istikametinden Tekman yönüne seyir halinde olan Ahmet Özdemir yönetimindeki 34 PCH 268 plakalı otomobil, ilçe merkezine 7 kilometre mesafedeki Hürriyet Mahallesi ile Taşkesen Mahallesi arasında yola çıkan büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta maddi hasar oluşurken, sürücü Ahmet Özdemir kazayı yara almadan atlattı. Araçta yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan İbrahim Özdemir, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin Tekman'daki ilk müdahalesinin ardından Erzurum Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yolda bulunan 3 büyükbaş hayvan ise telef oldu. Güvenlik güçleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı