Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndan 23 aranan şahıs yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, haklarında arama ve tutuklama kararı olan 23 şahsı yakaladı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılam "Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında icra edilen faaliyetle alakalı şu açıklama yapıldı, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Konutta Silahla Yağma suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şahıs, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kullanmak suçundan 9 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şahıs, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçundan 6 yıl 5 ay 40 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şahıs, Hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şahıs, Silahla Tehdit suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şahıs, Basit Yaralama suçundan 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şahıs ile ayrıca Basit Yaralama suçundan aranan iki şahıs, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kullanmak suçundan aranan bir şahıs, Dolandırıcılık suçundan aranan üç şahıs, Şantaj suçundan aranan bir şahıs, İmar Kirliliğine Neden Olma suçundan aranan bir şahıs, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçundan aranan bir şahıs, Hakaret suçundan aranan bir şahıs, Hırsızlık suçundan aranan dört şahıs, Yağma suçundan aranan iki şahıs, Terör Örgütü Propagandası Yapma suçundan aranan şahıs olmak üzere toplam 23 şahıs yakalanarak adli makamlara sevki sağlanmıştır."

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine, aranan şahısların yakalanmasına kararlılık ve azimle devam edilmektedir." denildi. - ERZURUM