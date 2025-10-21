Erzurum Emniyeti Metruk Binalara Yönelik Kontrolleri Sürdürüyor
Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, metruk binalarda güvenlik önlemlerini artırarak arama köpekleriyle kapsamlı kontroller yapıyor. Hedef, suçları önlemek ve güvenliği sağlamak.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, metruk binalara yönelik kontrol ve operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Kentin birçok yerinde bulunan ve terk edilmiş binalara baskın yapan ekipler, arama köpekleriyle her tarafı didik didik aradı. Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'müzce Polis Sorumluluk Bölge'mizde meydana gelebilecek suçları önlemek ve oluşabilecek suçları azaltmak amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce ilimizde bulunan metruk binalar sürekli kontrol edilmekte olup kontrollerimiz aralıksız devam edecektir" denildi. - ERZURUM
