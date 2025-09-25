Erzurum Emniyet Müdürü Huzur Toplantıları'na Başladı

Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Huzur Toplantıları'nın ilkini Palandöken ilçesinde başlattı, vatandaşlarla bir araya geldi.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Selimiye Cami Mahalle Konağı'nda öğle namazı sonrası halkla bir araya gelen Emniyet Müdürü Onur Karaburun, önce polis tarafından alınan önlem ve çalışmaları anlattı. Karaburun'un ziyaretinde Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Şeyda Ateş'te hazır bulundu. Vatandaşlar; park ve bahçelerde daha fazla önlem alınması, motosikletle alakalı kontrollerim artırılması ve gece bekçilerinin daha belirgin turlar atması gibi taleplerde bulundu. Hem kendisinin çalışacağını hem de polisi çalıştıracağını vurgulayan Karaburun, "Erzurum'da huzur ve asayişin devam için canla başla mesai harcıyoruz. Vatandaşlarımız bu anlamda bize destek versinler. Gördükleri uygunsuzlukları, asayiş sorunlarını bize anından bildirsinler. UYUMA programı bu manada önemli. Narkotik suçlarla alakalı mücadelemizde halkımız yanımızda görmek istiyoruz" dedi.

"Okul ve öğrenciler bizim önceliğimiz"

Gece ve gündüz şehrin her noktasında olduklarını vurgulayan Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, "Devletimiz güçlü. Hiçbir suç ve suçlu cezasız kalmaz. Her fırsatta halkımızla birlikte, bir araya gelerek bunun mücadelesini vereceğiz. Asayiş, trafik ve diğer konularda hassasiyetlerimiz var. Bunların başında okullar ve çocuklarımız var. Okul çevrelerindeki hassasiyetimizi ve varlığımızı artırarak göstereceğiz. Suç tüm dünyanın sorunu. Biz bunu en aza indireceğiz. Huzur toplantısı ve benzeri programlar kentin her yerinde olacak. Bu toplantılar bizim için değerli" diye konuştu. - ERZURUM