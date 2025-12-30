Polisten sürücülere kış, kar ve buz uyarısı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri kış şartlarında trafikte daha fazla dikkat olmaya davet etti.

Konu ilgili yapılan paylaşımda, "Hava şartlarının olumsuz seyrettiği bu günlerde, gizli buzlanma ve kar nedeniyle trafik kazalarının önüne geçmek için sürücülerimizin daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Unutmayın, bir anlık dikkatsizlik telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir Arabanızdaki tüm kar kalıntılarını temizleyin, arabanızı yavaş kullanın. Fren mesafesini arttırmaya dikkat edin, gizli buzlanmalara karşı dikkatli olun. Kış lastiği kullanın, yokuş çıkarken gaza yüklenmemeye dikkat edin. Takip mesafesini arttırın, aydınlatma sistemini açık tutun, trafik kurallarına uyun " denildi. - ERZURUM