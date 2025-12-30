Haberler

Polisten sürücülere kış, kar ve buz uyarısı

Güncelleme:
Erzurum Emniyet Müdürlüğü, kış şartlarında sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, gizli buzlanma ve kar nedeniyle olası trafik kazalarının önüne geçilmesi için çeşitli önerilerde bulundu.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri kış şartlarında trafikte daha fazla dikkat olmaya davet etti.

Konu ilgili yapılan paylaşımda, "Hava şartlarının olumsuz seyrettiği bu günlerde, gizli buzlanma ve kar nedeniyle trafik kazalarının önüne geçmek için sürücülerimizin daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Unutmayın, bir anlık dikkatsizlik telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir Arabanızdaki tüm kar kalıntılarını temizleyin, arabanızı yavaş kullanın. Fren mesafesini arttırmaya dikkat edin, gizli buzlanmalara karşı dikkatli olun. Kış lastiği kullanın, yokuş çıkarken gaza yüklenmemeye dikkat edin. Takip mesafesini arttırın, aydınlatma sistemini açık tutun, trafik kurallarına uyun " denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

