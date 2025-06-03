Erzurum'daki Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzurum'daki Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Erzurum'un Karayazı ilçesinde meydana gelen kazada, Balıkesir'den Van'a giden aracın dereye uçması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Vali Mustafa Çiftçi kazanın detaylarını paylaştı ve vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde meydana gelen ve aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili Vali Mustafa Çiftçi açıklama yaptı.

Erzurum'un Karayazı ilçesin Çelikli Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda; Balıkesir'in Edremit ilçesinden memleketi Van'a giden Barış Bakır (35) yönetimindeki 65 ACA 854 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle dereye uçtu. Sabah saatlerinde kazayı fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri; sürücü Barış Bakır'ın cansız bedenini dereye uçan araç içinde buldu. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu; araçtan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta derede akan suyun içinde Gülnaz Bakır (23) ile 5 yaşındaki Selahattin Bakır'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Yapılan kontroller sonrası cenazeler otopsi için ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Maalesef üzücü bir kaza oldu. Saat 06.00 sıralarında kaza meydana gelmiş. Aracın dereye uçtuğuna dair ihbar alınması üzerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü araç içinde anne ve çocuğu derede bulunmuş. Bayram öncesi böyle bir üzüntü yaşadık. Vatandaşlarımız bayram yolunda daha dikkatli olsunlar" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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