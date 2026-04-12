Aşkale'de zincirleme kaza: 4 jandarma personeli yaralandı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 jandarma personeli yaralandı. Buzlanma ve aşırı hız nedeniyle bir TIR'ın devrilmesi sonucu jandarma ekipleri olay yerine giderken, arkadan gelen başka bir TIR'ın çarpmasıyla ikinci bir kaza oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, buzlanma ve aşırı hız nedeniyle bir TIR'ın devrilmesi üzerine olay yerine müdahale için jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak kaza yerine intikal eden ekiplere, arkadan gelen başka bir TIR'ın çarpması sonucu ikinci bir kaza daha meydana geldi.

Yaşanan zincirleme kazada 4 jandarma personeli yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine giderek incelemelerde bulunan Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, yaptığı açıklamada, "Menfur kazada can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir. Başta yaralı jandarma personellerimiz olmak üzere kazaya karışan tüm vatandaşlarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Meydana gelen kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

