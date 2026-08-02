Erzurum’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Erzurum'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı, Çat Yolu'nda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çat Yolu Telsizler Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 25 TT 689 plakalı ticari taksi, 32 FB 669 plakalı otomobil ve 25 AFP 977 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Görgü tanıklarının iddialarına göre kaza, seyir halindeki 25 AFP 977 plakalı hafif ticari aracın kavşak yakınında aniden sola dönüş yapmak istemesi sonucu meydana geldi.

3 kişi hastaneye kaldırıldı

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 25 AFP 977 plakalı hafif ticari araçta bulunan 3 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ulaşım kontrollü sağlandı

Kaza nedeniyle Çat Yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri yolda yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı