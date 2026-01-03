Haberler

Erzurum'da yollardaki buzlanma trafik kazalarına neden oldu

Güncelleme:
Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma nedeniyle Aşkale karayolu Kayapa Köyü mevkiinde bir trafik kazası yaşandı. Pikap ile TIR'ın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası buzlanan yollar trafik kazalarına neden oluyor.

Erzurum - Aşkale karayolu Kayapa Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden pikap TIR ile çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü 112 ekiplerince Erzurum Şehir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer buzlanmaya karşı sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, araçlarda zincir bulundurmaları konusunda uyardı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
