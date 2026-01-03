Erzurum'da yollardaki buzlanma trafik kazalarına neden oldu

Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası buzlanan yollar trafik kazalarına neden oluyor.

Erzurum - Aşkale karayolu Kayapa Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden pikap TIR ile çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü 112 ekiplerince Erzurum Şehir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer buzlanmaya karşı sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, araçlarda zincir bulundurmaları konusunda uyardı. - ERZURUM