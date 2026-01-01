Palandöken Kayak Merkezi'nde jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı

Erzurum'da yılbaşı dolayısıyla jandarma ve polis ekipleri Palandöken Kayak Merkezi'nde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Yılbaşı tatili için yurt dışından ve yurdun farklı bölgelerinden gelen kayak severler Palandöken Kayak Merkezi'nde yılbaşını gönüllerince kutladı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri asayiş ve trafik ekipleri ile Palandöken Kayak Merkezi'nde denetimlerini gece boyunca sürdürdü. - ERZURUM