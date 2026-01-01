Haberler

Palandöken Kayak Merkezi'nde jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı

Güncelleme:
Yılbaşı tatili için Palandöken Kayak Merkezi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ve polis ekipleri, kayak severlerin güvenliği için gece boyunca denetimlerine devam etti.

Erzurum'da yılbaşı dolayısıyla jandarma ve polis ekipleri Palandöken Kayak Merkezi'nde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Yılbaşı tatili için yurt dışından ve yurdun farklı bölgelerinden gelen kayak severler Palandöken Kayak Merkezi'nde yılbaşını gönüllerince kutladı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri asayiş ve trafik ekipleri ile Palandöken Kayak Merkezi'nde denetimlerini gece boyunca sürdürdü. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
