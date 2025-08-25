Erzurum'da Yangınlar Artıyor, İtfaiye Ekipleri Zamanında Müdahale Ediyor

Erzurum'da Yangınlar Artıyor, İtfaiye Ekipleri Zamanında Müdahale Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un çeşitli ilçelerinde artan yangınlar, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahaleleri sayesinde kontrol altına alınıyor. Pasinler ve Palandöken ilçelerinde çıkan yangınlar, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Erzurum'da son günlerde artan yangınlar korkutmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahaleleri yangınların çevreye sıçramadan söndürülmesine sebep oluyor.

Erzurum'un Pasinler ilçesi Büyük Tüy Mahallesinde çıkan konteyner yangını Pasinler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Palandöken İlçesi Müftü Solakzade Mahallesi'nde mahalle konağı ve taziye evi çatı yangını merkez itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonucu büyümeden söndürüldü. Bu arada Aşkale ilçesi Topal Çavuş Mahallesi'nde meydana gelen ev ve çatı yangını Aşkale itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Üniversiteli Helin evinde ölü bulundu

Üniversiteli Helin'in sır ölümü! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MKE'nin eski Başkanı İsmet Sayhan gözaltında! Suçlama hayli vahim

MKE'nin eski başkanı gözaltında! Suçlama hayli vahim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.