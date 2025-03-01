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Erzurum'da Yalnız Yaşayan Şahsın Cenazesi Bulundu

Erzurum'da Yalnız Yaşayan Şahsın Cenazesi Bulundu
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde yalnız yaşayan Kemal Önal, komşularının ihbarı üzerine evinde ölü bulundu. Önal'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Erzurum'da yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki evinde yalnız yaşayan Kemal Önal'ı bir süredir görmeyen komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Eve gelen polis ekipleri Önal'ı evde ölü buldu.

Önal'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bu arada şahsın eşinden boşandığı ve yaklaşık 10 yıldır yalnız yaşadığı öğrenilirken 7 çocuk babası Önal'ın vücudunda çeşitli iz ve morluklar bulunduğu belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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